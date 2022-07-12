Социалисты: Аграрной Молдове нужен Аграрный университет! (ВИДЕО)

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Депутаты ПСРМ настаивают на сохранении Аграрного университета. Об этом они заявили на брифинге для прессы, отметив, что в аграрной Молдове обязательно должно быть такое учебное заведение.

Социалист Владимир Односталко осудил отсутствие транспарентности в вопросе реформы образования. Коллективы вузов, подлежащих слиянию, и НИИ узнали о планах правительства из прессы, рассказал депутат. По его словам, люди не понимают, как в аграрной Молдове возможно закрытие Аграрного университета.

– Является ли закрытие вузов одним из условий предоставления Молдове статуса кандидата в члены ЕС? Или это условие предоставления нашей стране очередного внешнего займа? – задался вопросами Односталко, отметив, что это свидетельствует о том, что власти не нужно сельское хозяйство и квалифицированные специалисты в этой области. – Мы настаиваем на том, чтобы Аграрный университет остался научным и учебным центром. Нужно сохранить это учебное заведение, чтобы мы могли обеспечивать страну собственными продуктами питания – качественными и по доступным ценам, — сказал, в свою очередь, депутат ПСРМ Раду Мудряк.

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