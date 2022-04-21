Социалиста Мудряка шантажировали: “Мне сказали – или закроешь рот, или уйдёшь” (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Раду Мудряк выступил с эмоциональной речью с трибуны парламента после того, как исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу потребовал снять с него депутатский иммунитет. Раду Мудряк заявил, что его начали шантажировать уголовными делами сразу после того, как он начал расследование ситуации с карьерами в Республике Молдова.

– Я являюсь членом комиссии по расследованию ситуации с карьерами. Мне приходят сообщения: либо закроешь рот, либо уходи из комиссии. Как получается, что во вторник я поднимаю вопрос с 55 уголовными делами, возбуждёнными за 10 лет, и ни одно из них не отправляется в суд? Как так получилось, что ущерб в карьере Микэуць на 600 миллионов, но по инициативе прокурора знаете, на сколько он сокращается? До 103 миллионов. Кто за всем этим стоит, чей карьер? Никифорчук и Андронаки. 19-го поднимаю вопрос, а 20-го возбуждают уголовное дело. Мне нужно было закрыть рот? Нет. Это совпадение? Я не знаю! – заявил Раду Мудряк.

После выступления Мудряка увезли на “скорой” в больницу. Ранее он перенёс две операции на сердце.

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