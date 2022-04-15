Социалист Василий Боля избран зампредседателя комитета по правовым вопросам МПА СНГ

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Депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов Василий Боля был избран заместителем председателя постоянного комитета по правовым вопросам Межпарламентской ассамблеи СНГ. Решение было принято 14 апреля на заседании комитета.

– Для меня большая честь представлять на таком высоком уровне нашу страну. Приложу максимум усилий в работе комитета по правовым вопросам МПА СНГ, – отметил Василий Боля.

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