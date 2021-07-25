Социалист Эдуард Смирнов проведёт учредительное заседание парламента

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Учредительное заседание парламента, согласно регламенту законодательного органа, проводит самый старший по возрасту депутат. И в этом созыве, как и в предыдущем, самым старшим среди депутатов является Эдуард Смирнов из Партии социалистов. Председатель заседания дает слово председателю Конституционного суда для представления отчёта о результатах выборов и признания мандатов избранных депутатов.

После законного создания парламента избираются председатель и вице-председатели законодательного органа, формируется Постоянное бюро. В течение десяти дней образуются парламентские фракции, состоящие по меньшей мере из пяти избранных депутатов.

Для избрания председателя парламента законодательный орган по предложению парламентских фракций создаёт комиссию. Председатель парламента избирается тайным голосованием на период мандата законодательного органа.

Вице-председатели избираются по предложению председателя парламента после консультаций с парламентскими фракциями открытым голосованием большинством избранных депутатов.

Постоянное бюро парламента является его рабочим органом и формируется с учетом пропорционального представительства фракций в парламенте. В его состав входит глава законодательного органа и вице-председатели.

Председатели, вице-председатели, секретари, члены и заместители членов постоянных комиссий парламента избираются большинством голосов избранных депутатов. Номинальный состав постоянных комиссий устанавливается с учетом пропорционального представительства фракций в парламенте, пишет ipn.md.

Напомним, учредительное заседание парламента состоится завтра, 26 июля. У ПДС в новом законодательном органе 63 мандата, у Блока коммунистов и социалистов – 32, а у партии “Шор” – 6.

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