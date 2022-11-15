Собрание красоты

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О первом в Молдове общественном храме муз

Светлана Виноградова, info@aif.md

ДОСЬЕ

Григорий Кабачный родился в г. Конотопе Сумской области в 1932 году. Окончил Республиканское художественное училище имени И. Е. Репина в Кишинёве, Харьковский государственный художественный институт по специальности «живопись». Преподавал художественные дисциплины в вузах Казахстана и Молдовы, работал в Национальном музее искусств РМ.

В центре Кишинёва (Александру чел Бун, 115/C) с 2020 года работает культурно-просветительский музей ГрЕв КаФи – первый в Молдове общественный храм муз. Светлое творчество Григория Кабачного и Евдокии Фидельской помогает развеять печаль и даёт силы для жизни. Испытано на себе. Посещение музея бесплатное.

Супруги более 50 лет писали картины «в четыре руки». Они известны во всём мире как создатели уникальной коллекции философских полотен, отражающих мудрость Востока и синтез религий. В них – красота мира и благая энергия. Их живопись – это гармония цвета, дум и чувств. Каждый сюжет – поиск ответов на вопросы о жизни и вечности. Недавно Евдокия Фидельская ушла из жизни, из их тандема остался Григорий Кабачный, который 9 ноября отметил свой 90-летний юбилей.

Сила Кабачная

Они встретились, будучи студентами Республиканского художественного училища имени И. Репина в Кишинёве, и почувствовали, что это навсегда. В те годы его называли «сила Кабачная». Григорий Петрович, который был старше, сейчас вспоминает, что ему даже пришлось пару лет не ходить в школу во время войны, отслужить армию, и таким образом сравнять студенческий возраст с женой. «Если бы я не «потерял» эти годы, то никогда бы не встретил мою Дину», – говорит художник. У него всегда было ощущение, что по жизни его ведёт судьба.

Окончив с отличием училище, студенты поступили в Харьковский государственный художественный институт на отделение живописи. Там произошёл случай, выявивший феноменальную одарённость Дины. Как-то на лекции по истории КПСС у неё случился конфликт с преподавателем, которому она возразила, что в жизни всё не так, как в книгах. Тот просто вскипел от негодования… Пришло время сдавать историю КПСС, у Дины от напряжения заболели глаза – она не могла читать, и тогда Григорий прочитал ей вслух весь учебник. По билету она ответила на «отлично». Тогда преподаватель стал гонять её по всему учебнику, и Дина цитировала целые главы. Пришлось поставить пятёрку.

Все работы насыщены психической энергией, заложенной художниками. Мы создавали их, пребывая в состоянии вдохновения и в очень хорошем настроении, прочитав молитву перед написанием картин, – зритель смотрит картину и напитывается её энергией. От такой картины в доме человек подпитывается энергией многие годы.

Лучшие горы

В конце учёбы они поженились. И получили направление в Алма-Ату – город выбрали сами, стремясь на Восток. К тому времени они уже познакомились с картинами Рерихов. Путь в Алма-Ату был неблизким, напрямую можно было добраться только до Ташкента, а потом на перекладных через Среднюю Азию. Но художники не спешили к месту назначения, поражённые увиденными красотами…

– Мы делали зарисовки в этюдник по дороге из Ташкента в Алма-Ату. Самарканд, Бухара… Всё очень здорово и необычно. Сначала поразили множественные базары – было такое впечатление, что торговали абсолютно все, – вспоминает Г. Кабачный.

Алма-Ата художников не впечатлила. Но поразили горы Тянь-Шаня, куда они поднялись однажды … и остались на 15 лет.

– Мы поднимались выше туч, чтобы видеть всё, – рассказывает Григорий Петрович. – В горах состояние природы настолько быстро меняется, что можно не среагировать и не успеть ничего написать. Поначалу об этом не знали. Пишем этюды и вдруг видим – цветочки начинают быстро закрываться. В чём же дело, солнце ведь светит? А через 15 минут набежала туча, потрепыхалась, как простынь, над вершинами, опустилась ниже и разразилась сильным дождём. Потом появилась необычайно красивая радуга. Во второй раз мы уже были готовы к неожиданностям: увидев радугу, сели за холст и в четыре руки быстро написали картину. Так и родился художник ГрЕв КаФи.

Исходили множество гор, вплоть до китайской границы, и везде «собирали» красоту. Такую себе поставили задачу.

В Алма-Ате они исполнили фантастический заказ – портрет Ленина высотой в два этажа, на который вряд ли решился бы кто-то из местных художников. И в этом городе неожиданно получили «Тайную доктрину» Елены Блаватской, которая была в те годы под запретом, – за неё наказывали. Поэтому чтение проходило секретно. Эту книгу интуитивно они искали всю жизнь, и когда подошло время, она «нашла» их сама. «Тайная доктрина» вызвала в их душах такой восторг, радость и трепет, что их мировоззрение в корне изменилось. И художники начали изучать все религии и философии мира.

В творчестве ГрЕв КаФи появились новые темы с философским подтекстом. Они создали циклы картин о Великих учителях человечества, Живой этике и другие, отражающие явления пока неуловимого нами тонкого мира. Их не понимали и не принимали, но они усиленно работали, жили очень скромно и все заработанные деньги тратили на холсты, краски, книги, путешествия.

Но время шло, и в жизни страны многое менялось. В конце 1980-х годов символичное искусство ГрЕв КаФи начало пользоваться успехом. Художники участвуют во многих республиканских и всесоюзных экспозициях, организуют персональные выставки в Кишинёве, Москве и в других городах.

Открытие миру

Впервые философские картины ГрЕв КаФи выставили в Национальном музее искусств Молдовы в 2000 году. Выставка вызвала огромный резонанс в республике, её посетили тысячи человек, вспоминает Григорий Петрович. Её каждый день обслуживали семь общественных экскурсоводов, из-за большого интереса она была продлена на две недели. Руководство призналось, что до сих пор в музей приходили единицы. В тот период они «прошлись» с выставками по всем кишинёвским музеям, и везде был огромный успех.

ГрЕв КаФи работы не продавали, но дарили, и даже целые выставки.

– Когда картин собралось очень много, возник вопрос: где их хранить и, вообще, как с ними быть, ведь нам уже около 80 лет, – говорит собеседник. – И тогда решили сами построить музей. Многие недоумевали: строить в таком возрасте? Но мы были убеждены: если у человека большое устремление, то он может добиться всего, как говорил Владыка Шамбалы. Начали действовать, и за нами пошли люди, знакомые и друзья. Образовалась инициативная группа, которая решила помочь с деньгами. Стройка шла пять лет, завершилась в 2020 году.

Они возвели трёхэтажное здание с прозрачным куполом. Яркий солнечный свет заполняет всё пространство, и картины на стенах оживают, излучая энергию высоких вибраций. Это настоящий храм искусства и духовный центр, памятник силе человеческого духа. Там царит особая атмосфера – это чудо Света, которое сотворили два пенсионера из Молдовы без малейшей поддержки от государства.

Чтобы музей всегда был динамичным, в нём планируются работа художественных студий и образовательная деятельность в области культуры и искусства. Предполагается сотрудничество с Министерством культуры, управлением культуры мэрии Кишинёва, неправительственными организациями Молдовы и других стран. В музее будут проводиться семинары, конференции, лекции и другие мероприятия. Сейчас на первом этаже для посетителей доступна роскошная библиотека изданий по искусству, эзотерической литературе и многому другому. Можно даже, углубившись в книгу, попить ароматного чая…

Энергия жизни

– На экскурсиях мы говорим: все работы насыщены психической энергией, заложенной художниками, – объясняет Григорий Петрович. – Мы создавали их, пребывая в состоянии вдохновения и в очень хорошем настроении, прочитав молитву перед написанием картин. И если зритель смотрит картину, то он напитывается энергией. От такой картины в доме человек подпитывается энергией многие годы. Более того, хозяин может заболеть, если картину снимут. Наличие мощной энергетики в работах подтвердил один из экстрасенсов, которого привели к нам со Всесоюзного слёта экстрасенсов, проводимого в Кишинёве, где обсуждали вопросы лечения эзотерическими методами. Он тогда сказал: «Если эти картины развесить как надо, то в Кишинёве появится мощная космическая энергия, и городу ничего не грозит». Слава Богу, пока сбывается…

На нашей встрече я узнала от Григория Петровича много интересного не только об искусстве.

О Великих Душах, Учителях человечества, которые пришли на нашу планету 18 млн лет назад и до сих пор здесь находятся и дают нам знания. И они неустанно оберегают Землю на духовном уровне, отводят от неё глобальные катастрофы. А мы до сих пор считаем, что лучше жить очень просто…

Узнала и о том, что до семи лет ребёнок находится в ауре матери. Его собственная тоже растёт потихоньку, но она защищена материнской. Поэтому, когда мама маленького Гриши умерла, он плакал несколько дней, и никто не мог его успокоить. Оказывается, нельзя сразу оплакивать умершего – это мешает ему проходить испытание, в течение которого он анализирует прошедшую жизнь. О спокойствии окружающих, несмотря на боль утраты, в те годы ведали пожилые люди.

Музей ГрЕв КаФи открывает многие тайны мироздания, к которым нам, даже в эпоху интернета, приблизиться недосуг. Но попробовать стоит.