Собор Иоанна Крестителя: что можно и нельзя делать 20 января

Православные христиане отмечают 20 января собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Пророк Иоанн последним перед рождением Иисуса провозгласил пришествие на землю Сына Божьего, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Собор Иоанна Предтечи празднуется непосредственно после Крещения Господня. В Православной Церкви установлен обычай на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников вспоминать святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в библейской истории. В данном случае слово «собор» означает собрание верующих в храме для совершения богослужения в честь Иоанна Крестителя.

По традиции в первый день после Крещения нужно было «запивать зло» освященной крещенской водой. Считалось, что такой обряд зарядит здоровьем на целый год. Однако святой водой все не заканчивалось — после устраивали пышные застолья с брагой и пивом. Вот потому день и называли Иваном-бражником.

Что нельзя делать 20 января

В этот день возбраняется употреблять в пищу мясные блюда. Еда на столе должна быть скромной и постной. По народным приметам, на Ивана-бражника нельзя умываться, иначе на год покинет удача.

В старину в этот день запрещалось принимать подарки от незнакомцев и малознакомых людей. В народе верили, что такие дарители вместе с подарком могут передать свои неприятности и болезни.

Категорически не рекомендовалось вести счёт мелких денег и давать просящему в долг, чтобы не накликать финансовые трудности. При этом нельзя было оставаться безучастным к просьбам родных людей.

Народные приметы 20 января

Эхо далеко слышно – ожидается мороз;

Ясная и холодная погода – к засушливому лету;

Дует южный ветер – лето будет суровое;

Идёт снег – значит, идти ему до Масленицы;

Яркое солнце в полдень – к ранней весне.

После 20 января морозы продержатся целую неделю – сразу после них будет весенняя оттепель.

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