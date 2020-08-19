Соблюдая дистанцию

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О том, как будут учиться дети в школах РМ

в 2020 – 2021 учебном году Министерство образования, культуры и исследований (МОКИ) предложило учебным заведениям Молдовы семь сценариев организации образовательного процесса. Администрациям школ, гимназий и лицеев предстоит выбрать одну из утверждённых моделей обучения школьников в период пандемии.

Ковид заставил

До начала осени – а значит до старта очередного учебного года – остались считанные дни. Многие родители недовольны дистанционным обучением, к которому вынуждены были прибегнуть школьные учреждения из-за эпидемии COVID-19. Высказываются мнения, что если учащиеся и дальше продолжат обучение онлайн, то качество их знаний существенно пострадает.

Затянувшаяся пандемия и достаточно высокое число инфицированных людей в Молдове вынуждают власти искать варианты дальнейшей деятельности учебных заведений. В середине июля Минобразования обнародовало семь сценариев организации обучения, которые позволят минимизировать риски заражения ковидом. Первоначально учебным заведениям отвели срок до 1 августа, чтобы определиться с моделью, но потом он был продлён до 20 августа.

И ученики и педагоги уже соскучились по привычной форме обучения. Хотя возникает много вопросов о том, как в новых условиях будет проходить учебный процесс, но мы надеемся, что все принимаемые властями и школами меры безопасности позволят восстановить прямое общение между учителями и учениками.

Семь сценариев

Итак, какие варианты организации учебного процесса предложило МОКИ молдавским школам?

Первый сценарий – самый оптимистичный, так как предусматривает обычное посещение учебного заведения, как было ранее, но с некоторыми условиями: уроки сократятся с 45 до 30 минут; удлинятся перемены, чтобы хватало времени на проветривание классов, проведение дезинфекции; будут организованы дополнительные входы и выходы в здании.

Второй сценарий тоже предполагает посещение школы, как до пандемии, только уроки предложено проводить в две смены: в первую рекомендуют организовать учебный процесс для учащихся начальных и гимназических классов, а во вторую – для лицеистов.

Третий сценарий предусматривает комбинированное обучение: несколько дней школьники ходят в школу, где им объясняют новые темы, проводят контрольные работы, а остальные дни – дома, закрепляя пройденный материал. В домашних условиях будут проходить и уроки рисования, музыки, труда и физкультуры.

– Начальные классы могут учиться в школе по понедельникам, средам и пятницам, а на дому – по вторникам и четвергам. А гимназические и лицейские классы при этом будут учиться в школе по вторникам, четвергам и субботам, а на дому – по понедельникам, средам и пятницам, – привёл пример министр образования Игорь Шаров.

Четвертый вариант обучения – смешанный, предусматривающий деление класса на две группы, которые будут ходить в школу через день: одна группа учится дистанционно, другая – в учебных классах, на следующий день меняются местами.

Пятая модель тоже предполагает поочерёдное посещение школы двумя группами школьников, но только по неделям: пока одна группа учится в школе, вторая находится на дистанционном обучении, затем они меняются местами.

Шестой сценарий – комбинированный. В качестве основного его могут себе выбрать учебные заведения, которые посещают более 600 учащихся. Администрации этих школ могут использовать условия из разных сценариев.

И последний, седьмой вариант, как можно догадаться, это 100% дистанционное обучение. Это самый жёсткий сценарий, к которому власти прибегнут, если эпидемиологическая ситуация ухудшится либо в отдельном населённом пункте, либо в целом по стране.

Школы, модели и другие условия

Как заметил на тематическом брифинге министр образования Игорь Шаров, первым сценарием организации процесса обучения смогут воспользоваться учебные заведения, в которых менее 300 детей, а это 925 школ по всей республике, или 74%.

По второму, третьему, четвёртому и пятому сценариям смогут работать школьные учреждения, где насчитывается от 300 до 500 учащихся. Всего их в РМ 162, или 13%.

Шестой сценарий больше подходит для 158 столичных лицеев, в каждом из которых обучается более 600 учащихся. К тому же вице-мэр Анжела Кутасевич, курирующая социальные вопросы, отметила, что кишинёвская администрация обсуждает и вариант введения в школах обучения в две смены в грядущем учебном году.

Вместе с тем ответственных лиц школьных учреждений поставили в известность, что, помимо выбора сценария, им следует оборудовать соответствующим образом школьные кабинеты, задействовать пустующие помещения, приобрести недостающие парты, чтобы дети могли сидеть по одному и находиться друг от друга на безопасном расстоянии.

От Гагаузии до Приднестровья

Как стало известно «АиФ в Молдове», к концу июля все учебные заведения АТО Гагаузия уже определились с моделями организации обучения. По словам начальника управления образования автономии Наталии Кристевой, к 1 сентября в Гагаузии откроется 45 учебных заведений, из которых 24 (более 50%) возобновят деятельность в прежнем режиме.

– Это означает, что дети будут ежедневно ходить на занятия. Обучение будет проходить в традиционной форме, только сократится продолжительность урока и увеличатся перемены, что необходимо для проветривания классов и дезинфекции. Отменяется кабинетная система – каждый класс будет находиться в своём помещении, – пояснила Н. Кристева. – В 12 школах (26%) образовательный процесс будет проходить в две смены, и только в 9 (20%) будут временно комбинировать онлайн-обучение с занятиями в учебных заведениях (самых больших). У каждого из них утверждён свой вариант со своими особенностями.

В школах Приднестровья с 1 сентября решили использовать смешанную систему – часть дисциплин будут преподавать в школах, а остальные – дистанционно. Министерство просвещения т. н. ПМР должно определить предметы, которые будут изучать онлайн. Как сообщает ИА «Новости Приднестровья», до 25 августа в школах должны утвердить учебные расписания с учётом вместимости, наполняемости учебных заведений и индивидуальных особенностей их планировки.

Своевременный проект

Желая создать хорошие условия для учащихся, некоторые руководители учебных заведений уже успели привлечь проектные деньги. Так, гимназии села Чучуень Сынжерейского района удалось выиграть проект на строительство классного помещения для занятий на свежем воздухе.

По словам директора гимназии Анжелы Албу, проект реализуется при финансовой поддержке международной благотворительной ассоциации при участии родителей и вкладе учебного заведения.

«Предусмотрено строительство павильона площадью 50 м², где дети будут обучаться на открытом воздухе. Класс будет оснащён дидактическими материалами по 12 дисциплинам. Другая благотворительная европейская ассоциация снабдит класс мебелью, проектором, магнитными досками и досками flipchart, канцтоварами и другими материалами. Благодаря родителям, которые строят павильон, за два дня удалось провести огромный объём работ. Обучение на открытом воздухе принесёт большую пользу детям, поможет снизить риск инфицирования учеников, эффективно дезинфицировать учебные классы и мотивировать детей учиться с увлечением в более здоровой окружающей среде», – написала А. Албу на своей странице в соцсети.

И ученики и педагоги уже соскучились по привычной форме обучения. Хотя возникает много вопросов о том, как в новых условиях будет протекать учебный процесс, но мы надеемся, что все принимаемые властями и школами меры безопасности позволят восстановить прямое общение между учителями и учениками.

Мнение

На все сто

Надежда Дегтярёва, мама ученицы 3-го класса:

– Я либо за первый сценарий – 100% присутствие ребёнка в школе, либо за последний – 100% онлайн-обучение. Все остальные варианты – половинчатые меры, которые ну никак не обеспечивают ни полноценной безопасности, ни полноценного обучения. То есть и рискуем, и толком не учимся. По моему мнению, или думаем в первую очередь об образовании – и тогда нормально учимся и принимаем все риски, или заботимся о здоровье – сидим по домам и соглашаемся на онлайн-обучение со всеми его плюсами и минусами. Почему? Потому что всё равно не будет социальной дистанции ни в транспорте по дороге в школу, ни в школе. Дети – не роботы, на переменах их невозможно удерживать на расстоянии друг от друга. Да и учителей жалко. Представьте, каково им объяснять материал в маске. А если ещё и в две смены – это просто невыносимо.

В тему

Только бы учились

Полина Пынтя, директор лицея им. Н. Третьякова мун. Комрат:

– В нашем лицее будет применена смешанная модель обучения, которая была одобрена административным, педагогическим советами и родительским комитетом. Мы оснащаем классы дополнительными партами и переделываем в кабинеты все свободные помещения. Так как в нашем лицее больше 300 учащихся, мы вынуждены были из второй модели взять условие организации образовательного процесса в две смены. В первую смену в лицее будут обучаться 16 классов, а во вторую – 11. Используем мы и элементы 4-й модели для уменьшения общего количества учащихся в школе. Ученики гимназического и лицейского циклов четыре дня в неделю будут ходить в школу, а один день отведён им для дистанционного изучения предметов эстетического цикла (ИЗО, музыкальное, технологическое воспитания).

Любовь Чегаровская