Собиратель времён

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Пётр Костин – о чудаках нашего времени, уникальных экспонатах и будущем музеев

В наши дни приятные для страны события – практически сенсация. Таким необычным явлением стало сообщение о том, что коллекция подков Петра Костина уже второй раз внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Сертификат коллекционеру вручили в День независимости Молдовы, однако путь к достижению был весьма не простым.

ДОСЬЕ

Пётр Костин родился 18 мая 1958 года в с. Новые Селишты Каларашского района. Окончил экономический факультет Государственного университета Молдовы, полковник Таможенной службы, автор нескольких научных работ в области истории, более 25 тематических коллекций и свыше 300 экспозиций.

Найти для рекорда подкову

– Первый рекорд, попавший в Книгу Гиннесса, зафиксировал 3200 подков и уже через десять лет – 13 855. По тысяче в год, практически по 3 штуки в день. Как?

– Это не просто. У нас практически не осталось лошадей. Я иногда шучу, что с каждой из них знаком лично. Но Молдова была и остаётся аграрной страной, и на подворьях затеряно немало подков. А вообще, у коллекционеров есть свои секреты.

– Когда и почему вы начали собирать подковы?

– Примерно в 2000 году. Это интересно. К тому же говорят, что подковы приносят счастье. Они только с виду одинаковые. Копыта у лошадей разные, а у каждого мастера свой стиль работы, хотя сейчас кузнецов осталось крайне мало. В 2011 году мой друг, председатель Конгресса азербайджанцев Вугар Новрузов, сказал, что коллекция обязательно должна попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Идею поддержал и Георгий Дука, который был тогда президентом АНМ. Они настроили меня психологически, помогли подготовить документы. Сертификат о том, что коллекция вошла в Книгу рекордов, мы получили только в 2013-м.

– Как регистрировался второй рекорд?

– Было перечислено очень много требований. Компания Guinness World Records с первого раза не признала новый рекорд, потому что были допущены ошибки в подсчёте. Мне пришлось при свидетелях во время непрерывной видеосъёмки одной рукой пересчитывать все подковы общим весом около 7 тонн. Это заняло 6 часов 48 минут и 11 секунд. Конечно, это было крайне утомительно, но принесло свои результаты.

Коллекционеры – это чудаки, но в целом народ интересный, обладающий талантом прочувствовать ценность вещей, собрать и сохранить их.

Уникальное чудачество

– Когда вы увлеклись коллекционированием?

– С первого класса я что-то собирал – ручки, значки, спичечные коробки. У меня их несколько тысяч из 80 стран мира. Для меня это не просто увлечение – это значимая часть жизни, которую некоторые люди считают чудачеством. У каждого предмета – своя судьба, своя история. Всё это невероятно интересно.

– Вы взялись изучать историю, но она не стала вашей основной профессией…

– Отчасти стала. Я окончил курсы докторантуры Института истории Академии наук РМ. Ранее, в самом начале 90-х, благодаря своим знаниям был приглашён в Таможенную службу как экономист и эксперт по истории предметов. В этой системе я работаю до сих пор и очень этим горжусь. Я учу наших ребят отличать обычные предметы от исторически значимых, чтобы всё самое ценное оставалось в Молдове.

– Вы стали основателем музея Таможенной службы РМ. Коллеги поддержали вашу инициативу?

– В целом все отнеслись положительно, хотя были и такие, кто не понимал, для чего всё это делается. В музее отражена история молдавской таможни ещё с древних времён. Как только возникает государство, появляется и таможня. Это долгий путь развития. К сожалению, музей находится не в очень удобном для посещения месте, поэтому планирую перебазировать его в Яловенскую галерею.

Денежная карта

– Как появилась «Галерея коллекций»?

– Она создана в здании бывшей школы при поддержке районной администрации Яловен и Совета уезда Алба-Юлия из Румынии. Получилась отличная просторная галерея общей площадью 5,6 тыс. м².

– У вас есть ещё один уникальный экспонат – карта Молдовы, выполненная из монет. Как она появилась?

– В этом мне тоже содействовали Георгий Дука и Вугар Новрузов. Карту весом около 400 кг помогли собрать около 100 учащихся лицея Академии наук. Её создали в холле торгового центра Malldova. На неё ушло около 190 тыс. монет разных стран и времён. Некоторые датируются IX веком, так что это произведение имеет не только художественную ценность. Карта занимает 64 м², но её легко собирать, потому что она выполнена в виде конструктора. Она не раз становилась экспонатом разных выставок как в Молдове, так и за границей.

– Она тоже станет достижением Книги рекордов Гиннесса?

– Мы отправили заявку и получили от членов комиссии ответ, что подобной карты в мире нет, но сертификат пока не получили.

– Где ещё хранятся экспонаты ваших коллекций?

– Кроме названных объектов, в Национальном музее истории РМ, музеях этнографии и Министерства обороны и т. д. Я принимал участие в создании музея, посвящённого Григорию Виеру – человеку с мировым именем. Собрать все экспонаты в одном месте просто нереально.

– Не переживаете за сохранность экспонатов?

– Они находятся в надёжных местах, где работают опытные специалисты. Не думаю, что с экспонатами может что-то случиться.

Духовное продолжение

– Какие предметы могут стать достоянием ваших коллекций?

– Буквально на днях мне позвонили и сказали, что одна из школ выкидывает старые вещи, в том числе и фотоувеличители. Спросили: не надо ли мне это? Конечно, надо. Я считаю, что должен быть запас таких вещей. Может, благодаря им я создам музей в каком-то селе.

– Какие экспонаты наиболее дороги вам?

– Дороги все, но могу выделить униформы, которые принадлежали известным личностям разных времён, в том числе и нашим современникам.

– А уникальное собрание икон?

– Оно было посвящено моим родителям. Мама пела в сельской церкви, папа был ктитором. Коллекция создана с благословения Митрополита Кишинёвского и всея Молдовы Владимира, который даже выделил для её организации своих консультантов. Она наполнена духовностью и очень дорога мне. Предметы выставлялись в более 100 экспозициях в разных странах.

– Но организация выставок тоже стоит денег…

– Чтобы предмет стал частью экспозиции, необходимо заплатить дань Министерству культуры, а точнее – нужно провести его экспертизу на научной основе. За каждый предмет – 52 лея, а их десятки тысяч. Подобная процедура необходима и для инвентаризации. Такие правила никак не способствуют официальному признанию разных коллекций. Но закон есть закон.

Не предавая прошлое

– Вы очень бережно относитесь к советской тематике. Это большой раздел?

– В Галерее коллекций есть зал «СССР: история эпохи». Это уникальнейшая в Европе, а может даже в мире подборка оригинальных предметов, документов, фотографий эпохи социализма, занимающая около 500 м². В экспозицию входят около 300 красных знамён, которые прошли боевой путь. В своё время у меня хотели их выкупить за валюту, но разве можно продавать своё прошлое.

– Советская эпоха представлена и в Музее под открытым небом. Когда он был создан и открыт ли для посещения?

– В начале 90-х, когда начали сносить и уничтожать памятники советского периода, я старался их спасти, тем более что они относились не только к историческому, но и к художественному наследию. Мне хотелось бы, чтобы музей пополнился скульптурой Маркса и Энгельса, которая когда-то располагалась в центре Кишинёва. Но бюрократы приняли решение, что лучше пусть она где-то пропадёт, чем попадёт в музей к Костину. В парке, кроме скульптур и бюстов, есть вертолёты, самолёт АН-2, которые были приобретены на аукционе. Есть много других интересных экспонатов. Доступ в музей открыт постоянно, и он совершенно бесплатный. Однако желающие могут добровольно пожертвовать какие-то средства на уборку территории.

Сундук мудреца

– Что в ваших музеях нравится молодёжи?

– По моим наблюдениям, школьникам и молодым людям интересно всё.

– Но их привлекает романтика, приключения. У вас был сундук со старинными монетами весом около 460 кг, который интересен мальчишкам. Он ещё существует?

– Содержимое сундука перекочевало на карту Молдовы. Но он опять наполняется, потому что я хочу увеличить карту в два раза. Так что сокровищ понадобится ещё много. Сундук символизирует казну государства, но скорее всего это не экспонат, а копилка.

– Собирательство – дело затратное, многие экспонаты нужно выкупать. Приходится экономить?

– Я редко хожу в рестораны. На курортах, например в Анталии, никогда не бывал, предпочитаю отдых в родных местах. Коллекционеры – это чудаки, но в целом народ интересный, обладающий талантом прочувствовать ценность вещей, собрать и сохранить их.

– Вы делитесь экспонатами?

– Да, если они представляют ценность для науки. Наверное, в благодарность за это государство выпустило две почтовые марки с предметами из моих коллекций, которые вошли во всемирную филателию.

– Как думаете, музеи будут жить?

– У нас красивая страна, богатая история, интересный быт, удивительные люди и хорошие музеи, которые обязательно будут жить.

Наталья Лужина