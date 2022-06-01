Собирали “урожай”: двое мужчин попались с наркотиками (ВИДЕО)

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Мужчин в возрасте 27 и 29 лет из Кишинёва и Унген задержали, когда они искали в кустах наркотики.

Во время патрулирования улиц сотрудники полиции заметили мужчин, которые вели себя подозрительно. Увидев правоохранителей, они резко развернулись и направились в другую сторону. Во время досмотра при них были найдены наркотики.

На допросе мужчины признались, что запрещённые вещества, которые они ранее заказали через мобильное приложение, были оставлены под кустами закладчиком. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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