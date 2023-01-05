Собирали деньги якобы на операцию ребёнку: полиция задержала группу мошенников

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Заключенный собирал деньги якобы на операцию для его 12-летнего ребёнка. Его сообщниками оказала сестра и зять, находившиеся на свободе.

По данным Генерального инспектората полиции, мошенники находили жертв в социальных сетях. Схема была раскрыта после того, как 37-летняя женщина сообщила полиции о том, что её обманули на 7 000 евро.

Известно, что 30-летний заключенный был приговорен к 12 годам тюремного заключения за преступления, связанные с наркотиками, грабежами, кражами и мошенничеством.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в тюрьме и в домах соучастников подозреваемого. Были обнаружены мобильные телефоны, банковские карты, черновики, а также другие предметы, подтверждающие их причастность к совершению преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы.

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