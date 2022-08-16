Собирали деньги, чтобы “решить проблему”. Директор строительной компании и её заместитель задержаны НАЦ

Собирали деньги, чтобы “решить проблему”. Директор строительной компании и её заместитель задержаны НАЦ

Директор столичной строительной компании и её заместитель задержаны по делу о торговле влиянием. Они пообещали инвесторам “решить” вопрос со сдачей в эксплуатацию жилого дома.

Подозреваемые собрали дополнительные финансовые средства с жильцов, пообещав повлиять на членов приёмочной комиссии. Так, представители компании успели заполучить по 150 евро с 35 семей, которые ожидали сдачи дома в эксплуатацию.

Сегодня утром в доме подозреваемых прошли обыски. Сотрудники НАЦ проводят расследование с целью установления всех обстоятельств и определения круга причастных лиц.

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