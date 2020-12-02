Обещала заключённому свободу за 5 тысяч евро: теперь сотрудница тюрьмы в Криково может сама оказаться за решёткой

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Специалист Службы учёта заключённых тюрьмы №4 в Криково была задержана офицерами Национального антикоррупционного центра по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Один из арестованных сообщил правоохранителям, что чиновница пообещала ему досрочное освобождение из-под стражи за определённое вознаграждение.

По словам осведомителя, женщина пообещала поспособствовать его освобождению из тюрьмы №17 в Резине, потребовав за свою “услугу” 5 тысяч евро. Часть денег она намеревалась передать судьям, которые рассматривали дело о досрочном освобождении заключённого по состоянию здоровья, однако, получив взятку, женщина не сдержала своё обещание.

По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Подозреваемую задержали на 72 часа. Она частично признала свою вину.

Женщине грозит штраф и до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности на определённый срок.

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