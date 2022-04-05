СОБЕС Молдовы

СОБЕС Молдовы

НА ЗАМЕТКУ

Известный журналист, экс-председатель Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте РМ Елена Левицкая-Пахомова открыла блог в помощь русскоязычным гражданам под названием СОБЕС Молдовы. В нём собрана и будет и далее размещаться полезная информация о взаимодействии жителей Молдовы с госструктурами.

«Государство должно работать во благо своего населения, а население имеет право знать, на что оно может рассчитывать и как этого добиться. Я буду переводить на доступный для понимания язык документы чиновников и законотворцев. Информация будет представлена на русском языке, так как именно её критически не хватает на государственных сайтах», – пишет журналист в своём Телеграм-канале.

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