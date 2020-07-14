Со среды Россия отменяет двухнедельную изоляцию для въезжающих

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С 15 июля в РФ отменяют обязательную изоляцию для въезжающих в страну. Вместо этого иностранным гражданам необходимо будет предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, либо в течение трёх дней сдать тест на COVID-19.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова, передаёт novostipmr.com.

Иностранным гражданам при пересечении государственной границы РФ необходимо информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 c предоставлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, – сообщается в постановлении.

Двухнедельный карантин может быть сохранён для россиян, возвращающихся из стран с неблагополучной эпидемситуацией, если у них нет необходимой справки.

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