Со следующей недели все подразделения АГУ будут работать по обычному графику

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Агентство государственных услуг сообщает, что с понедельника, 28 марта, все территориальные подразделения АГУ возвращаются к обычному графику работы.

Режим работы многофункциональных центров:

Понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00.

Отделы регистрации транспорта и квалификации водителей:

Понедельник-суббота, с 08:00 до 17:00 (понедельник-пятница, вторник-суббота).

Отдел квалификации водителей муниципия Кишинёв будет оказывать услуги с понедельника по пятницу, с 07:30 до 16:00.

Услуги предоставляются по предварительной записи.

Ранее мы писали о том, что график работы некоторых многофункциональных центров был продлён.

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