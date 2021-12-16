Со следующей недели при въезде в Румынию необходимо заполнять электронную форму

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С 20 декабря граждане, въезжающие в Румынию, должны будут заполнять электронную форму.

В документе нужно будет указать страны и районы, в которых человек находился до въезда в Румынию. Форма необходима для упрощения эпидемиологического учёта, и на основе данных службы общественного здравоохранения смогут легче выявлять и связываться с людьми, которые контактировали с инфицированным вирусом SARS-CoV-2 во время поездки, передаёт moldpres.md.

Электронная форма для въезда в Румынию содержит: идентификационные и контактные данные гражданина; страну, регион и населенный пункт, из которого он едет в Румынию, в том числе транзитом; местонахождение и адрес назначения в Румынии; транспортное средство, на котором он едет в Румынию; дату въезда в эту страну и данные сопровождающих несовершеннолетних, если таковые есть.

Цифровая форма может быть создана в электронном виде через платформу https://plf.gov.ro. Для этого необходимо пройти аутентификацию по адресу электронной почты, на который пользователь получает ссылку для доступа. Затем следует заполнить поля и ввести необходимые данные.

При проверке удостоверения личности/паспорта в компьютерной системе Пограничной полиции будет отображаться, заполнил ли человек форму или нет. Форму не нужно распечатывать. Она должна быть заполнена не позднее, чем за 24 часа до въезда в Румынию. Её можно заполнить в электронном виде с мобильного телефона, планшета или компьютера.

При пересечении границы граждане, которые не заполнили форму, обязаны сделать это в течение 24 часов. Нарушителям грозят штрафы.

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