Со следующей недели Air Moldova возобновляет рейсы Кишинёв-Бухарест

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Авиаперевозчик объявляет о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Кишинёв-Бухарест/Отопень-Кишинёв с 9 июня.

Рейсы будут выполняться по четвергам, пятницам и воскресеньям по следующему расписанию:

9U 861 – вылет из Кишинёва в 10:50, прибытие в Бухарест/OTP в 11:40;

9U 862 – вылет из Бухареста/OTP в 18:00, прибытие в Кишинёв в 18:50.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании.

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