Со следующего года в школах будет преподаваться «Электоральное воспитание»

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С 2023-2024 учебного года учащиеся 9-х и 10-х классов смогут получить базовые знания в области выборов в рамках факультативной дисциплины «Электоральное воспитание».

Что означает многопартийность, как развивались система выборов и избирательные права, что такое предвыборная кампания, кто такие конкуренты на выборах, как проходит голосование, что означает фальсификация выборов, манипуляция и дезинформация – на эти и другие вопросы дети получат ответы в ходе изучения этой дисциплины, передаёт moldpres.md.

Таким образом будет формироваться и укрепляться избирательная культура у подростков. А будущим избирателям будет дана возможность осуществлять и защищать свои демократические права и обязанности, распознавать, предотвращать и противодействовать дезинформации, подкупу и фальсификациям на выборах, сообщили в USAID.

Учебная программа была разработана в рамках проекта ПРООН в Молдове «Укрепление демократии в Республике Молдова посредством инклюзивных и прозрачных выборов». Он реализуется при финансовой поддержке USAID и Фонда эффективного управления.

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