Со следующего года для въезда в Румынию молдаванам нужна будет виза

Со следующего года для въезда в Румынию молдаванам нужна будет виза

Граждане Молдовы должны будут оформить специальную визу для территории Евросоюза и заплатить пошлину в размере 7 евро.

Данная мера вступит в силу с ноября следующего года и затронет людей в возрасте от 18 до 70 лет, пишет gagauzinfo.md.

Европейская комиссия хочет таким образом укрепить безопасность границ. Кроме того, будет вестись цифровой мониторинг въезжающих и выезжающих из стран-членов ЕС туристов.

Американцам, британцам и, в большинстве своём, гражданам стран, не входящих в Евросоюз, также потребуется виза.

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