Со 150 леев до 25: черешня на Центральном рынке резко подешевела (ФОТО)

Со 150 леев до 25: черешня на Центральном рынке резко подешевела (ФОТО)

Самые востребованные летние фрукты и овощи дешевеют. Так, например, цена на черешню, которая всего несколько недель назад стоила 150 леев за килограмм, сегодня составляет 25 леев.

Клубника тоже продолжает дешеветь. Так, один килограмм ягод сегодня стоит 22 лея. Кроме того, на рынке появилась первая вишня. Её цена составляет 12 леев.

Помидоры стоят от 20 до 40 леев. Самые дорогие – жёлтые – по 40 леев, а розовые стоят 35 леев. Огурцы – от 10 до 35 леев, молодая цветная капуста – 20 леев, кабачки – 8 леев, баклажаны – 30 леев, стручковая фасоль – 50 леев, молодая картошка – 6-10 леев. Цена на зелёный горох составляет 25 леев.

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