Снова за старое: в столице поймали парочку карманников-рецидивистов (ВИДЕО)

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40-летний мужчина и 34-летняя женщина были задержаны на 72 часа. Их подозревают как минимум в 5 случаях карманных краж.

Злоумышленники орудовали в переполненных маршрутках и воровали у пассажиров кошельки с документами и деньгами. Ущерб, нанесённый пострадавшим, составил 14 700 леев.

Как выяснилось, задержанные недавно освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за аналогичные правонарушения. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит штраф в размере до 42 500 леев, общественные работы или тюремное заключение сроком до 2 лет.

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