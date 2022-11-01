Снова мимо: члены ВСП отказали Робу в назначении замглавы ПБОПОД

Снова мимо: члены ВСП отказали Робу в назначении замглавы ПБОПОД
Экс-врио генерального прокурора Молдовы Думитру Робу отказали в назначении на должность заместителя руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Соответствующее решение сегодня приняли члены комиссии в составе Высшего совета прокуроров. 

Это уже второй отказ на счету Робу. 21 октября ВСП отклонил его кандидатуру на должность заместителя исполняющего обязанности генерального прокурора.

Мандат Думитру Робу в ГП истёк недавно. 11 октября временно исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен Ион Мунтяну.

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