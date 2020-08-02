Снова дров наломал: бывшего зека поймали пьяным на чужом велосипеде

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Инцидент произошёл в селе Малаешты. Участковый обратил внимание на велосипедиста, который периодически падал. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, 42-летний гражданин без определённого места жительства на днях освободился из исправительного учреждения.

На нарушителя составлен протокол. За появление в общественном месте в состоянии опьянения ему грозит до 15 суток административного ареста. В ходе разбирательства также выяснилось, что мужчина направлялся к своему приятелю, однако, перепутав улицы, зашёл на территорию чужого домовладения. Поняв свою ошибку и воспользовавшись моментом, он взял двухколёсный транспорт, принадлежащий 31-летней сельчанке. Проехав небольшое расстояние, злоумышленник попал в поле зрения правоохранителя.

Помимо административного, мужчину ждёт уголовное наказание за кражу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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