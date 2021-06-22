Снос и предложение

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О методах отправки в отставку неугодных чиновников

В столичной мэрии разразился скандал вокруг гостиницы Naţional, расположенной в самом центре города. В очередной раз здание хотят снести. На его месте планируется возвести 25-этажный жилой комплекс с торговым центром.

Публичная порка

Это 17-этажное здание, построенное в конце 70-х годов прошлого столетия, всем известное как «Интурист», около 10 лет заброшено и стало местом сосредоточения беспризорных. Уже неоднократно говорилось о необходимости снести строение, но всегда вставал вопрос, как это сделать, учитывая, что вокруг него находятся жилые дома. И вот стало известно об очередной попытке столичной власти преобразовать это заброшенное место.

Но данный вопрос вызвал разногласия среди руководителей исполнительной власти мэрии. Один из недовольных – вице-мэр по вопросам градостроительства Виктор Киронда, который по этому поводу 15 июня провёл пресс-конференцию и обвинил главного архитектора Кишинёва Светлану Доготару в незаконной выдаче авторизации на снос гостиницы Naţional. Он сказал, что документ подписали и выдали во время его отсутствия на работе по болезни, хотя до этого заявление на снос данного объекта дважды было отклонено мэрией.

– Я констатирую отсутствие профессионализма и ответственности у начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора Кишинёва Светланы Доготару, позволяющей бенефициару нарушать процедуры разработки градостроительной документации и вводить в заблуждение мэра и вице-мэров, которые должны подписывать разрешительную документацию, а также попытку любой ценой оправдать намерение бенефициара начать снос гостиницы, – считает В. Киронда.

На месте гостиницы, как выяснилось из слов вице-мэра, планируется построить многофункциональный трёхбашенный комплекс с квартирами, подземной парковкой на 440 мест и торговым центром. Чиновник выказал опасение, что данное строение может негативно отразиться на близ расположенных домах, якобы будут нарушены красные линии улицы, сокращено допустимое расстояние до соседних многоэтажек (с 60 до 15–20 метров), а высокая этажность закроет обзор рядом стоящим зданиям.

Чиновник направил на имя мэра Иона Чебана письмо, в котором попросил провести служебное расследование и выяснить законность действий С. Доготару, отстранив её на этот период от исполнения должностных обязанностей.

Это попытка получить предложение по списку одной из партий, имеющей шанс пройти в парламент. Там гораздо интереснее, чем в мэрии, где больше надо работать, чем разговаривать.

Политический подтекст

«АиФ в Молдове» обратилась к главному архитектору Кишинёва с просьбой прокомментировать обвинения вице-мэра.

– Единственное, что могу сказать: все мои действия абсолютно законны и интересам города не вредят, а остальное – на совести Киронды, – заявила Светлана Доготару в комментарии «АиФ в Молдове». – Кстати, ещё 15 мая в информационном письме на имя мэра я сама попросила, чтобы легальность мною подписанных документов была проверена юридическим отделом. Я не работаю на частной поляне и не являюсь царём, я – госслужащий.

Также глава градостроительного управления муниципия сказала, что по проекту возведения нового объекта на месте гостиницы 12 июня состоялись общественные слушания, где были высказаны замечания специалистов. С. Доготару подтвердила, что все несоответствия в проекте будут устранены, в противном случае его даже не представят на утверждение муниципальному совету Кишинёва. Если понадобится, то привлекут и экспертов.

Главный архитектор столицы обвинила вице-мэра Киронду в незнании рабочего процесса и сказала, что это не первое его обращение с жалобой в НЦБК – таков у него метод работы с управлением архитектуры.

– Касаемо других обвинений, выдвинутых в мой адрес, чтобы отправить в отставку, то у заместителя мэра уже вошло в привычку дезинформировать… Я считаю, что у этой пресс-конференции политическое происхождение. Это попытка получить предложение по списку одной из партий, имеющей шанс пройти в парламент. Там гораздо интереснее, чем в мэрии, где больше надо работать, чем разговаривать, – убеждена Светлана Доготару.

Анастасия Погодина