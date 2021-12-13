Снёс забор и удрал: в Приднестровье ищут виновника аварии

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Ночью в селе Карагаш автомобиль снёс часть кирпичного забора частного дома. На месте остались номер, разбитая фара и решётка радиатора.

По номеру авто удалось выяснить, что это был BMW синего цвета. У машины механические повреждения, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении автомобиля, просят сообщить об этом по телефонам: 0 (533) 8-15-29, 0 (533) 7-04-09, 0 (557) 2-46-15 или 102.

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