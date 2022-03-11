Снял с ноги “браслет” и сбежал: заключённого нашли в доме в Ставченах

Снял с ноги “браслет” и сбежал: заключённого нашли в доме в Ставченах

Инцидент произошёл накануне в Криково. Заключённый пенитенциарного учреждения №4, который получил право передвигаться за пределами пенитенциарного учреждения без конвоя, но с электронным браслетом, не явился на работу. Правоохранители незамедлительно приняли меры по установлению его местонахождения.

В результате было установлено, что заключённый самостоятельно снял “браслет” и оставил его у здания охраны. Для розыска и задержания осужденного были созданы мобильные поисковые группы и предприняты все необходимые действия на основании имеющейся оперативной информации.

В итоге заключённый был задержан в коммуне Ставчены. Он прятался в доме у знакомой. Мужчину отконвоировали в пенитенциарное учреждение.

Все компетентные органы были оповещены о случившемся. Заключённому грозит дополнительное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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