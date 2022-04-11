Снижение импорта мяса в Молдову взвинтило цены на местную продукцию

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Импорта не осталось. В Молдову почти прекратились поставки мяса от зарубежных поставщиков. На рынках – только местная продукция, но и она дорожает. Цены уже выросли в среднем на 10%.

20 фур стоят без дела. Раньше в месяц у них было по 50 рейсов. Возили бразильское и американское мясо из одесского порта. Сейчас импорт оттуда невозможен, пишет МИР24.

– Данный автомобиль привозил до 20 тонн мяса птицы с Украины. Водители ждут зарплату, которую мы не можем выплатить, так как они не сделали свою работу – говорит импортёр Анатолий Тритяк.

Импортное мясо – это 40% рынка. Сейчас есть всего несколько рейсов из Европы. Склады успели наполнить.

– В данный момент в холодильниках компаний-импортёров мяса птицы около 2 тысяч тонн в ассортименте: филе куриное, ножки, голень, бедро, крыло и другие части, – заверил импортер Анатолий Тритяк.

Пока парализован импорт, молдавское мясо подорожало. Говядина, курица и свинина выросли в цене в среднем на 10%. За последнее время в стране подскочили тарифы на газ, электроэнергию, а также подорожали корма и солярка.

– Сало сейчас хорошо продается, ножки свиные, живот, костица для борща. Хозяйки уже начинают закупаться перед Пасхой. Но у людей нет денег, многие смотрят на цены. Мы не можем им уступить, потому что мясо сейчас не может стоить, как полгода назад, – отмечает продавец Мария Ионаш. – Всё подорожало, люди выживают, кто как может. Ищут что дешевле, в основном, курица в спросе, мясо уже так. Покупают или детям, или больным, кому категорически нельзя свинину, – говорит продавец Наталья.

В мясном павильоне покупателей немного. Продавцы стараются делать скидки, чтобы не оставаться с полным прилавком. В день продают всего около 100 килограммов продукции.

– Я ищу самое хорошее мясо, и как можно дешевле. – Немножко дороговато, возьму поменьше, чтобы хоть тарелочку-две холодца сделать, – говорят покупатели.

В Молдове ежегодно производится около 70 тысяч тонн свинины. Эта продукция поступает в свежем виде на прилавки. Мясопереработчики закупали импортную замороженную свинину. Сейчас мясокомбинаты просят властей отменить таможенные пошлины, чтобы можно было ввозить мясо из Европы в нужном количестве.

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