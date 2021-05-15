Снимаем куртки: в эти выходные потеплеет до +25 градусов

Снимаем куртки: в эти выходные потеплеет до +25 градусов

Как сообщают метеорологи, в субботу и воскресенье осадков не ожидается, только 17 мая местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет слабым до умеренного, с переменным направлением.

В последующие дни по всей стране ожидается от +20 до +25 градусов днём ​​и от +7 до +13 градусов ночью, пишет moldpres.md. Эта тенденция сохранится в первые дни следующей недели, но со среды, 19 мая, во всех частях страны пройдут дожди разной степени интенсивности.

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