Снес опору со светофором: авария произошла в Тирасполе

Снес опору со светофором: авария произошла в Тирасполе

Два автомобиля марки Toyota столкнулись этим утром на пересечении улиц Шевченко и Карла Маркса.

Водитель Toyota RAV4, мужчина 32 лет, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В это же время на «зелёный» двигался Toyota Avensis. Произошло столкновение. От удара внедорожник отбросило в сторону, и он буквально снёс опору со светофором, пишет mvdpmr.org.

В результате аварии никто не пострадал. Механические повреждения получили оба автомобиля.

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