Снегоуборочная машина, подаренная Австрией, прибыла в Кишинёв

Снегоуборочная машина, подаренная Австрией, прибыла в Кишинёв

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он поблагодарил посла Австрии в Кишинёве Стеллу Аваллоне, присутствовавшую на мероприятии по передаче техники.

Таким образом, автопарк МП “Exdrupo” пополнился ещё одной единицей спецтехники модели MAN.

– Пожертвование Кишинёву было сделано мэрией Вены в рамках Программы гуманитарной помощи и в результате рабочего визита, совершённого мной в этом году. Машина станет важным подспорьем в процессе уборки города, она заменит тяжёлый физический труд в зимних условиях, – отметил градоначальник.

Также впервые за много лет автопарк МП “Exdrupo” будет укомплектован новой снегоуборочной техникой. Для этого в бюджете предусмотрены средства. Был объявлен тендер на закупку услуг по поставке специализированного транспорта.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md