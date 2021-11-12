Снегоуборочная машина, подаренная Австрией, прибыла в Кишинёв

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Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он поблагодарил посла Австрии в Кишинёве Стеллу Аваллоне, присутствовавшую на мероприятии по передаче техники.

Таким образом, автопарк МП “Exdrupo” пополнился ещё одной единицей спецтехники модели MAN.

– Пожертвование Кишинёву было сделано мэрией Вены в рамках Программы гуманитарной помощи и в результате рабочего визита, совершённого мной в этом году. Машина станет важным подспорьем в процессе уборки города, она заменит тяжёлый физический труд в зимних условиях, – отметил градоначальник.

Также впервые за много лет автопарк МП “Exdrupo” будет укомплектован новой снегоуборочной техникой. Для этого в бюджете предусмотрены средства. Был объявлен тендер на закупку услуг по поставке специализированного транспорта.

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