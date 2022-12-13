Снегопады парализовали Европу: отменены рейсы, тысячи домов — без света

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Лондонцы оказались не готовы к столь резкому приходу зимы. Первый снег, явление само по себе редкое для британской столицы, вызвал транспортный коллапс. Из-за обледеневших взлётно-посадочных полос в аэропортах Лондона отменены десятки рейсов. И всё это произошло накануне общенациональной железнодорожной забастовки. В сотнях британских школ отменены занятия — на радость детям, но не их родителям.

В Латвии, более привычной к обильным снегопадам, непогода также привела к задержкам авиарейсов. Пострадало и дорожное движение. Водителей в Риге призывают сменить личный транспорт на общественный, воспользоваться им бесплатно можно при предъявлении техпаспорта или свидетельства о регистрации автомобиля.

В соседней Эстонии кроме осложнения дорожного движения снежные бури привели к отключению электроэнергии в более чем 10 тысячах домохозяйств, около 4 500 из них до сих пор остаются без света, передаёт ru.euronews.com.

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