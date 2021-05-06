Сначала обогрели, потом избили: супруги поколотили односельчанина

Сначала обогрели, потом избили: супруги поколотили односельчанина

Инцидент произошёл в селе Воронково. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, сожители сначала закатили скандал, а после избили односельчанина, которого они приютили. 

Окровавленный 34-летний потерпевший побежал к соседке, она вызвала скорую. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Правоохранители проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет mvdpmr.org.

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