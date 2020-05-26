SMURD пришла на помощь жительнице Бельц. Женщину доставили в Кишинёв (ФОТО)

SMURD пришла на помощь жительнице Бельц. Женщину доставили в Кишинёв (ФОТО)

63-летнюю жительницу Бельц благополучно доставили в Больницу скорой помощи в столице. По словам врачей, у пациентки было заболевание почек на фоне диабета, что требовало дополнительного медицинского вмешательства.

Наземная бригада SMURD перевезла пациентку в Кишинёв. По пути женщина получала необходимую помощь, транспортировка прошла без осложнений.

По данным ГИЧС, с начала текущего года команда SMURD провела 11 вмешательств, из которых 4 наземных и 7 воздушных.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md