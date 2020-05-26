SMURD пришла на помощь жительнице Бельц. Женщину доставили в Кишинёв (ФОТО)

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63-летнюю жительницу Бельц благополучно доставили в Больницу скорой помощи в столице. По словам врачей, у пациентки было заболевание почек на фоне диабета, что требовало дополнительного медицинского вмешательства.

Наземная бригада SMURD перевезла пациентку в Кишинёв. По пути женщина получала необходимую помощь, транспортировка прошла без осложнений.

По данным ГИЧС, с начала текущего года команда SMURD провела 11 вмешательств, из которых 4 наземных и 7 воздушных.

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