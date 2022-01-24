SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в ДТП жителя Штефан-Водэ

SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в ДТП жителя Штефан-Водэ

Сегодня медицинская бригада SMURD доставила из Штефан-Водэ в столичную больницу 39-летнего мужчину, получившего тяжёлые травмы в результате аварии.

Во время перелёта пациент находился под постоянным наблюдением врачей, осложнений не возникло. Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо», после чего мужчину перевезли в Больницу скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это пятая воздушно-медицинская операция SMURD из проведённых в Молдове с начала года.

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