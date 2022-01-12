SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в аварии мужчину

SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в аварии мужчину

Медицинская бригада SMURD доставила из Глодян в столичную больницу 60-летнего мужчину, получившего травмы в результате ДТП. 

Во время перелёта пациент находился под постоянным наблюдением врачей. Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо», после чего мужчину перевезли в Больницу скорой помощи.

По данным ГИЧС, это вторая воздушно-медицинская операция SMURD из проведённых в Молдове в 2022 году.

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