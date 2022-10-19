SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в аварии мужчину

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Медицинская бригада SMURD доставила из Шолданештского района в столичную больницу 42-летнего мужчину, получившего серьёзные травмы в результате ДТП.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, вертолёт приземлился на стадионе «Динамо», после чего мужчину перевезли в Больницу скорой помощи. Во время перелёта пациент находился под постоянным наблюдением врачей.

Это девятая воздушно-медицинская операция SMURD из проведённых в Молдове в 2022 году.

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