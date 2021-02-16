SMURD доставил пострадавшую в ДТП в Румынии женщину в молдавскую столицу

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Накануне экипаж Мобильной службы реанимации и высвобождения (SMURD) доставил из румынского города Бырлад в Молдову 38-летнюю пациентку.

Женщина получила множественные травмы в результате ДТП. Бригада врачей и парамедиков на машине скорой помощи перевезла пациентку в Кишинёв. Транспортировка прошла без каких-либо осложнений.

По данным ГИЧС, это третье вмешательство SMURD такого рода с начала года.

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