SMURD доставил пациента с тяжёлыми ожогами из Единец в Кишинёв (ФОТО)

SMURD доставил пациента с тяжёлыми ожогами из Единец в Кишинёв (ФОТО)

Сегодня днём экипаж SMURD из Ясс выполнил операцию по транспортировке 45-летнего мужчины из Единец в Кишинёв. Пациент получил ожоги II и III степеней.

Мужчину доставили на вертолёте в столицу. Во время полета пациенту оказывали необходимую помощь. Вертолёт SMURD приземлился на столичном стадионе “Динамо”, откуда пострадавшего перевезли на спецавтомобиле Aviasan в Республиканский ожоговый центр.

По данным ГИЧС, это 13-я по счёту воздушная операция, проведённая экипажем SMURD с начала года.

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