SMURD доставил мужчину из Кишинёва в Бухарест для срочной операции (ФОТО)

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Этим утром авиамедицинская бригада SMURD выполнила операцию по транспортировке 35-летнего мужчины из Кишинёва в Бухарест. Пациенту требовалось дополнительное обследование и срочная операция.

Вертолёт приземлился на столичном стадионе «Динамо», откуда бригада врачей забрала пациента. Во время полёта за состоянием мужчины наблюдал медицинский экипаж.

По данным ГИЧС, с начала года это третье авиамедицинское вмешательство SMURD.

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