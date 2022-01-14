SMURD доставил мужчину из Кишинёва в Бухарест для срочной операции (ФОТО)

SMURD доставил мужчину из Кишинёва в Бухарест для срочной операции (ФОТО)

Этим утром авиамедицинская бригада SMURD выполнила операцию по транспортировке 35-летнего мужчины из Кишинёва в Бухарест. Пациенту требовалось дополнительное обследование и срочная операция.

Вертолёт приземлился на столичном стадионе «Динамо», откуда бригада врачей забрала пациента. Во время полёта за состоянием мужчины наблюдал медицинский экипаж.

По данным ГИЧС, с начала года это третье авиамедицинское вмешательство SMURD.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md