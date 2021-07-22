SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину (ВИДЕО)

SMURD доставил из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину (ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС благополучно перевезли на родину женщину, которая пострадала в аварии на трассе недалеко от Черниговской области.

Бригада SMURD забрала 64-летнюю пациентку из украинской больницы и доставила в Больницу медицинской помощи в Кишинёве. По пути женщина находилась под строгим наблюдением врачей, транспортировка прошла без осложнений.

По данным ГИЧС, это шестое трансграничное медицинское вмешательство SMURD с начала года.

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