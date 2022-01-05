SMURD доставил из Окницы в столицу мужчину с сильными ожогами

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Медицинская бригада SMURD доставила в столичную больницу 25-летнего мужчину, получившего ожоги 40% поверхности тела.

Во время перелёта пациент находился под постоянным наблюдением врачей. Транспортировка прошла без осложнений.

Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо», после чего мужчину перевезли в столичный ожоговый центр.

По данным ГИЧС, это первое авиамедицинское вмешательство SMURD в этом году.

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