SMURD доставил из Окницы в Кишинёв пенсионерку с ожогами (ФОТО)

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Медицинская бригада SMURD перевезла 82-летнюю женщину из Окницы в Кишинёв. Пациентку забрали из районной больницы и доставили вертолётом в столицу.

За пенсионеркой, получившей ожоги тела, во время всего полёта велось строгое наблюдение. В Кишинёве вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”. После этого пациентку госпитализировали в столичный ожоговый центр.

По данным ГИЧС, это третья воздушно-медицинская операция SMURD, проведённая в Молдове в этом году.

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