SMURD доставил из Молдовы в Румынию двух беженцев из Украины для оказания им медицинской помощи

SMURD доставил из Молдовы в Румынию двух беженцев из Украины для оказания им медицинской помощи

Сегодня медицинская бригада SMURD доставила из КПП “Паланка” в румынский город Хуши двух беженцев из Украины. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, у 60-летнего мужчины ушиб спинного мозга, а у 59-летней женщины тяжёлая бронхиальная астма. По пути пациенты находились под мониторингом врачей.

Это четвёртое трансграничное медицинское вмешательство SMURD с начала года.

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