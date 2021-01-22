SMURD доставил из Кишинёва в Румынию лекарство для тяжёло больного пациента

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Экипаж SMURD перевёз сыворотку от ботулизма для пациента из Румынии.

Самолёт SMURD приземлился в Международном аэропорту Кишинёва. Сотрудники ГИЧС в сохранности доставили препарат, предоставленный столичной инфекционной больницей “Тома Чорба”. Лекарство было передано медицинскому экипажу соседней страны для доставки 52-летней пациентке.

По данным ГИЧС, это первое аэромедицинская операция SMURD в 2021 году.

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