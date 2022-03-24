SMURD доставил двух младенцев на лечение в Румынию

SMURD доставил двух младенцев на лечение в Румынию

Медицинская бригада SMURD выполнила операцию по транспортировке двух полуторамесячных девочек из Кишинёва в Хуши.

По данным ГИЧС, мать младенцев — беженка из Украины. Девочки родились раньше срока и нуждались в специализированном уходе, в связи с чем было принято решение о их срочной перевозке в Румынию.

Бригада врачей забрала мать и малышей из центра размещения беженцев. На протяжении всего пути за состоянием маленьких пациенток наблюдал медицинский экипаж, транспортировка прошла без осложнений.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md