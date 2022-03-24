SMURD доставил двух младенцев на лечение в Румынию

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Медицинская бригада SMURD выполнила операцию по транспортировке двух полуторамесячных девочек из Кишинёва в Хуши.

По данным ГИЧС, мать младенцев — беженка из Украины. Девочки родились раньше срока и нуждались в специализированном уходе, в связи с чем было принято решение о их срочной перевозке в Румынию.

Бригада врачей забрала мать и малышей из центра размещения беженцев. На протяжении всего пути за состоянием маленьких пациенток наблюдал медицинский экипаж, транспортировка прошла без осложнений.

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