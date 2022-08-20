Смял ограду, задел велосипед: пьяный водитель сбежал с места ДТП

0

В Дубоссарах Жигули врезались в ограждение беседки одного из магазинов. Там же стоял велосипед, который получил повреждения. Водитель ВАЗа уехал с места ДТП.

Инспекторы личность нарушителя установили. В его дворе стояла легковушка с помятым крылом и разбитым поворотником.

От мужчины исходил резкий запах спиртного. Владельца авто доставили в больницу для прохождения освидетельствования. По его результатам было установлено: водитель сел пьяным за руль, пишет mvdpmr.org.

За управление авто в состоянии опьянения жителю Дубоссар грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф. Мужчине также предстоит возместить ущерб владельцу магазина, а также хозяину велосипеда.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.