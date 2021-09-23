СМИ: Во время визита в США Санду тайно встретилась с сыном олигарха Сороса

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Находясь с визитом в США, Майя Санду встретилась с Алексом Соросом, сыном олигарха Джорджа Сороса. Родственник знаменитого магната сообщил о беседе на своей странице в соцсети.

– Для меня честь встретиться с Майей Санду, Президентом Республики Молдова, реформатором и антикоррупционером, во время её визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, – написал Алекс Сорос, опубликовав фотографию с Санду.

Стоит отметить, что администрация президента об этой встрече ничего не сообщала, пишет sinteza.org.

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