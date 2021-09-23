СМИ: Во время визита в США Санду тайно встретилась с сыном олигарха Сороса

СМИ: Во время визита в США Санду тайно встретилась с сыном олигарха Сороса

Находясь с визитом в США, Майя Санду встретилась с Алексом Соросом, сыном олигарха Джорджа Сороса. Родственник знаменитого магната сообщил о беседе на своей странице в соцсети. 

– Для меня честь встретиться с Майей Санду, Президентом Республики Молдова, реформатором и антикоррупционером, во время её визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, – написал Алекс Сорос, опубликовав фотографию с Санду. 

Стоит отметить, что администрация президента об этой встрече ничего не сообщала, пишет sinteza.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md