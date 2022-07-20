СМИ: В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

СМИ: В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия. В Нинся-Хуэйском районе ввели четвёртый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой, передаёт ria.ru.

Чума – острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции – чумной палочки – являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.

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