СМИ: Три гражданина Молдовы задержаны в Болгарии по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле

СМИ: Три гражданина Молдовы задержаны в Болгарии по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле

Болгарская полиция задержала пятерых подозреваемых в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, унесшему жизни шести человек. Об этом в субботу сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что среди задержанных три гражданина Молдовы и два человека арабского происхождения.

Официальный представитель прокуратуры Болгарии Сийка Милева подтвердила информацию о задержании, уточнив, что четверо из пяти человек задержаны на 72 часа, а в суд внесено требование об их постоянном аресте, передает tass.ru.

По предварительным данным, задержанные оказывали организаторам теракта логистическую и коммуникационную поддержку. Расследование болгарского следа ведут специалисты сектора противодействия терроризму Софийской городской прокуратуры.

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