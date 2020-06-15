СМИ: США отказали Плахотнюку в предоставлении политического убежища

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Олигарх, бывший глава правившей в Молдове Демократической партии Влад Плахотнюк, покинувший страну в прошлом году на фоне правительственной перестановки, попросил политического убежища в Соединенных Штатах Америки. Заявление Плахотнюка отклонили по иску, поданному в федеральный суд США, сообщает радио “Свобода”.

Как отмечает источник, в январе, через четыре месяца после подачи заявления, Плахотнюку отменили американскую визу. Это произошло после того, как государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что “коррупционные действия Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове”. Принятые в отношении Плахотнюка меры означают, что ни он, ни его ближайшие родственники не имеют права получать американскую визу. Плахотнюк подал иск в суд в Нью-Йорке, утверждая, что визовый запрет лишил его “надлежащего процесса разбирательства по запросу о предоставлении убежища и тем самым подвергает его жизнь и свободу серьезной опасности”.

Напомним, в пятницу Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов Плахотнюка и оставила в силе решение первой инстанции об его заочном 30-дневном аресте и объявлении в розыск. После этого Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам намерена передать все материалы по делу олигарха США и потребовать его экстрадиции, которая, в свете решения Штатов, стала реальной.

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